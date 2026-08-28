Incendio en El Pinar Alto genera columna de humo en el norte de Quito.

Una columna de humo sorprendió a los habitantes del norte de Quito la tarde de este viernes 28 de agosto de 2026. Un incendio se registró en el sector de El Pinar Alto y movilizó a equipos de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó que su personal acudió al lugar y realiza labores de control y extinción del fuego.

Imágenes difundidas desde el sector muestran una importante columna de humo que se levanta desde una zona cercana a la montaña y puede observarse desde distintos puntos del sector.

Varios incendios en Quito esta semana

La emergencia ocurre después de otros incendios registrados durante los últimos días en la capital.

El miércoles se atendieron eventos en sectores como Monjas y el Parque Bicentenario, mientras que este viernes también se reportó un incendio en un terreno baldío de La Magdalena, en el sur de Quito.

Las condiciones de altas temperaturas y vegetación seca pueden favorecer la propagación del fuego. El Municipio recuerda que el 99% de los incendios en Quito está relacionado con acciones humanas, como quemas y fogatas.

Por el momento, Bomberos continúa trabajando en El Pinar Alto y no se ha informado oficialmente sobre personas afectadas ni sobre la extensión del área comprometida. La emergencia permanece en desarrollo.