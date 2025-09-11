Judicatura alerta que el 90% de la infraestructura tecnológica del sistema judicial está obsoleta

El Pleno de la Judicatura se reunió el miércoles 10 de septiembre para aprobar la Proforma de Inversiones

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó, el miércoles 10 de septiembre de 2025, la Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2026–2029.

Se plantea un presupuesto total de 198 014 000 millones de dólares. Se prevé invertir estos fondos en 10 proyectos nuevos y cuatro proyectos de arrastre, es decir de años anteriores.

Según la Judicatura, los proyectos buscan "mejorar la infraestructura judicial, transformar el sistema digital, ampliar los servicios y renovar el parque automotor".

Problemas detectados en el sistema de justicia

El propósito de los proyectos de inversión aprobados por la Judicatura buscan "revertir las condiciones actuales del sistema de justicia".

Por ejemplo, se identificó que el 90% de la infraestructura tecnológica del sistema judicial a escala nacional se encuentra obsoleta.

Hay arquitectura de software, servidores y equipos de usuario que han superado su vida útil o que carecen de soporte del fabricante y presentan fallas recurrentes.

Otro problema identificado es el parque automotor institucional. Hay vehículos que han superado su vida útil y presentan funcionalidad deficiente. "Esta realidad disminuye la productividad, deteriora la imagen institucional y eleva los costos de mantenimiento", indicó el CJ.

Esa institución también dijo que hay edificios judiciales que "presentan fallas latentes, con altas probabilidades de llegar a condiciones críticas en semanas o meses, sino son intervenidos".