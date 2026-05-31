Candidatas a Miss Ecuador 2026 envían mensaje de apoyo a La Tri desde Salinas

Candidatas de Miss Ecuador 2026 envían mensaje de apoyo a La Tri desde Salinas

Las candidatas a Miss Ecuador 2026 participaron en un video especial de apoyo a La Tri desde Salinas, ciudad sede oficial del certamen de belleza de este año.

En la producción audiovisual, las aspirantes enviaron mensajes de aliento a la Selección ecuatoriana de fútbol, que se prepara para disputar el Mundial FIFA 2026, cuya inauguración está prevista para el próximo 11 de junio.

La grabación contó con el respaldo logístico de la Alcaldía de Salinas y de su alcalde, Dennis Córdova, como parte de las actividades previas al concurso nacional.

El video estuvo acompañado por la canción “La Tri no se rinde”, interpretada por Daniel Páez junto a Los Caverna, tema que busca motivar a la afición ecuatoriana en la antesala de la cita mundialista.