Judicatura inicia proceso para elegir cinco conjueces temporales de la Corte Nacional 

La selección interna de jueces temporales de la Corte Nacional busca cubrir las vacantes faltantes en este Alto Tribunal.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó, este viernes 7 de agosto de 2026, el inicio del proceso interno de selección de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.

El objetivo es cubrir las vacantes que hay en el Alto Tribunal, hasta que se seleccionen a los magistrados definitivos mediante un concurso. "El objetivo de fortalecer la capacidad operativa del máximo órgano de justicia ordinaria del país y garantizar la continuidad del servicio judicial", señaló el CJ.

El Alto Tribunal cuenta con 10 jueces titulares de los 21 que deben integrar este organismo. Ese número disminuirá a cuatro en 2027, cuando concluyan los períodos de seis magistrados.

La selección interna, que plantea la Judicatura, permitirá incorporar cinco conjueces, quienes serán designados para tres salas especializadas. Estas son:

Tres para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado

Uno para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores

Uno para la Sala Especializada de lo Laboral.

Requisitos para poder aplicar a conjuez temporal