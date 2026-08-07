Judicatura inicia proceso para elegir cinco conjueces temporales de la Corte Nacional
Jueces titulares de las cortes provinciales de justicia del país podrán aplicar para ser conjueces temporales de la Corte Nacional.
La selección interna de jueces temporales de la Corte Nacional busca cubrir las vacantes faltantes en este Alto Tribunal.
Judicatura
Compartir
Actualizada:
07 ago 2026 - 21:13
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó, este viernes 7 de agosto de 2026, el inicio del proceso interno de selección de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.
El objetivo es cubrir las vacantes que hay en el Alto Tribunal, hasta que se seleccionen a los magistrados definitivos mediante un concurso. "El objetivo de fortalecer la capacidad operativa del máximo órgano de justicia ordinaria del país y garantizar la continuidad del servicio judicial", señaló el CJ.
El Alto Tribunal cuenta con 10 jueces titulares de los 21 que deben integrar este organismo. Ese número disminuirá a cuatro en 2027, cuando concluyan los períodos de seis magistrados.
La selección interna, que plantea la Judicatura, permitirá incorporar cinco conjueces, quienes serán designados para tres salas especializadas. Estas son:
- Tres para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado
- Uno para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores
- Uno para la Sala Especializada de lo Laboral.
Requisitos para poder aplicar a conjuez temporal
- La convocatoria está dirigida a jueces titulares de las cortes provinciales de justicia de todo el país.
- Deben tener el perfil profesional de acuerdo a la especialidad que buscan aplicar.
- Se verificará que no tengan antecedentes disciplinarios.
- No deben tener ninguna inhabilidad y demostrar probidad.
Compartir