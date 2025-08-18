Esto se sabe de asesinato del Presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas

El empresario Edgar Aguayo fue víctima de un ataque armado al interior de una de sus farmacias en el centro de Esmeraldas.

Edgar Aguayo Molina, empresario y presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas fue víctima de un ataque armado la mañana de este lunes 18 de agosto del 2025. El hecho violento ocurrió al interior de una de las farmacias de su propiedad, en el centro de la ciudad.

Según información de las autoridades, hombres armados llegaron a bordo de motocicletas y le dispararon en varias ocasiones, lo que provocó su muerte inmediata. Juan Ramos, mayor de la Policía Nacional, precisó que en el sitio se encontró dos indicios balísticos.

El cuerpo del empresario de 65 años quedó tendido en el piso. Personal de las Unidades Investigativas de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue de la ciudad para la autopsia respectiva.

Aguayo fue asesinado en su farmacia ubicada en la av. 9 de Octubre, entre Olmedo y Sucre. Según testigos del sector, el empresario se negó a pagar una extorsión por parte de grupos armados organizados.

La víctima era un reconocido comerciante y líder gremial, responsable de la Expoferia 2025, que había tenido lugar días antes.

En declaraciones a la prensa, Ramos indicó que las muertes violentas en el cantón Esmeraldas se redujeron en los últimos tres meses. Sin embargo, este nuevo hecho de violencia causó conmoción en la ciudad.