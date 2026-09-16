Judicatura no aprobó traslado de jueces anticorrupción fuera de Iñaquito, según vocal

Jueces anticorrupción fueron reubicados del Complejo Judicial Norte, en Iñaquito, a Quitumbe, Calderón, Carcelén y Tumbaco.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) no aprobó la reubicación de los jueces que pertenecían a la Unidad Especializada Anticorrupción, según afirmó el vocal Fabián Fabara, durante una entrevista en Teleamazonas.

Fabara explicó que deben diferenciarse dos decisiones. La primera corresponde a la resolución aprobada por el Pleno de la Judicatura, mediante la cual se fusionaron las competencias de la Unidad Especializada Anticorrupción con las unidades penales, tribunales penales de Iñaquito y la Corte Provincial de Pichincha.

Esa reestructuración aprobada, el pasado 7 de septiembre, busca "optimizar y ampliar el número de jueces para el conocimiento de casos de corrupción y crimen organizado", según la Judicatura.

Esa entidad aseguró que antes existían 19 jueces destinados a conocer estos procesos, mientras que ahora serán más de 50 jueces penales habilitados para asumir estas causas.

El traslado de los jueces no fue aprobado por el Pleno

El segundo escenario corresponde a la manera en que las áreas técnicas y administrativas de la Judicatura ejecutaron esa resolución.

Según Fabara, el Pleno no conoció ni aprobó la reubicación de los magistrados que pertenecían a la extinta unidad especializada y que debían continuar prestando sus servicios en el Complejo Judicial Norte, en Iñaquito.

Los jueces comenzaron a recibir correos del Consejo de la Judicatura el 14 de septiembre, en los que se les notificaba sobre sus nuevas dependencias.

Los magistrados fueron retirados del Complejo Judicial Norte para ser enviados a otras dependencias ubicadas en Quitumbe, Calderón, Carcelén y Tumbaco.

Fabara cuestionó esta decisión y aseguró que los traslados fueron dispuestos de manera “inconsulta”.

El vocal del CJ sostuvo que la resolución aprobada por el Pleno no establece que los jueces deban ser trasladados a determinadas dependencias. Según explicó, la intención era que los magistrados permanecieran en el Complejo Judicial Norte.

Ante esta situación, señaló que el Pleno solicitará informes técnicos y jurídicos para conocer cómo se ejecutó esa decisión y determinar lo ocurrido con la reubicación.

Comisión de Garantías Constitucionales convocó a la Judicatura

Por otra parte, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea convocó para este jueves 17 de septiembre a la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo.

La funcionaria deberá explicar ante la comisión las motivaciones para la supresión de la Unidad Especializada Anticorrupción.

La Judicatura ha sostenido que la reestructuración no elimina las competencias para juzgar casos de corrupción y crimen organizado, sino que busca ampliar la capacidad de respuesta.