Daniel Salcedo da su consentimiento y será extraditado a Estados Unidos

Daniel Salcedo consitió su extradición a Estados Unidos, infomó la Fiscalía General del Estado este miércoles 9 de septiembre.

Daniel Josué SB será extraditado a Estados Unidos tras dar su consentimiento formal este miércoles ante la Corte Nacional de Justicia.

La decisión se dio en el marco del pedido formal tramitado por las autoridades estadounidenses.

El procedimiento se concretó luego de que el pasado Ministro del Interior, John Reimberg, anticipara que Salcedo y otro ciudadano de apellido Herrera formaban parte de la lista de requeridos por la justicia norteamericana.

"Ese angelito tiene sus problemas en los Estados Unidos", manifestó el titular de la cartera de Estado al referirse al procesado.

Reimberg también señaló que los implicados han preferido no oponerse al trámite para evitar permanecer excluidos en la Cárcel del Encuentro .

Antecedentes y situación judicial

Daniel Salcedo, quien además consta como uno de los vinculados dentro de la causa por el magnicidio de Fernando Villavicencio (Caso Magnicidio FV), permanece recluido en el Cárcel del Encuentro.

Esto desde el pasado 9 de junio, tras ser trasladado desde la Cárcel 4 de Quito.

En la lista de ciudadanos requeridos por Estados Unidos también consta alias 'Gerente', presunto cabecilla del grupo armado Comandos de la Frontera.

Aunque las autoridades no han precisado la fecha exacta en la que se ejecutará el traslado aéreo de los requeridos, confirmarán que los trámites administrativos e internacionales continuarán su curso legal.