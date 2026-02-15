Lugares, fechas y horarios…; así se puede postular al concurso de Fiscal General

La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial.

El proceso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado entrará en una nueva fase desde el miércoles 18 de febrero de 2026: Las inscripciones de postulantes.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) informó que las personas interesadas en participar de este concurso público de méritos y oposición se podrán registrar desde el 18 de febrero hasta el 3 de marzo de 2026.

Las postulaciones podrán presentarse de manera presencial en la sede del Cpccs en Quito, ubicada en la avenida Amazonas y Japón.

Las personas que no están en la capital podrán inscribirse en las delegaciones provinciales de la institución y en representaciones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

El horario de recepción será desde las 08:30 hasta las 17:00 durante las fechas establecidas, mientras que el último día se aceptarán postulaciones hasta las 24:00.

Requisitos para postularse

Para participar, los aspirantes deben cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 196 de la Constitución:

Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

o ecuatoriana. Poseer título de tercer nivel en Derecho con conocimientos en gestión administrativa.

con conocimientos en gestión administrativa. Acreditar al menos 10 años de experiencia ejercida con idoneidad y probidad como abogado, en la judicatura o como docente universitario en materia penal.

El concurso será conducido por una Comisión Ciudadana de Selección integrada por diez miembros: cinco delegados de las funciones del Estado y cinco representantes de la ciudadanía

Esta Comisión Ciudadana de Selección estará a cargo de evaluar las postulaciones y desarrollar las fases del proceso hasta la designación final de la nueva autoridad.