Localizan con vida a Nurit Flores de Valgas Saquinga, reportada como desaparecida en Quito

Reportan la desaparición de Nurit Flores de Valgas este martes 6 de octubre de 2026.

La Fiscalía General del Estado confirmó este miércoles 7 de octubre de 2026, que Nurit Mariel Flores de Valgas Saquinga, joven de 23 años reportada como desaparecida en la capital, fue localizada con vida.

Según los datos oficiales, la joven fue vista por última vez el martes 6 de octubre de 2026 en el sector del Puente 5, en el oriente de Quito.

"Informamos que Nurit Flores de Valgas Saquinga, reportada como desaparecida, ya fue localizada", indicó la Fiscalía en sus canales oficiales.

Canales para aportar información

Las autoridades, desde la denuncia por desaprición, apelaron a la colaboración ciudadana para recopilar cualquier datos que permitan dar con su ubicación exacta.

En caso de contar con información verídica sobre casos de desaprición, se puede comunicar de manera gratuita y bajo absoluta confidencialidad a la línea telefónica 1800 DELITO (33 54 86) o al ECU 911.