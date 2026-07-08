Sentencia máxima para dos militares por violación en El Coca

Dos militares recibieron pena máxima agravada por la violación de una joven.

Dos militares fueron sentenciados por la violación de una joven en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, informó la Fiscalía este miércoles 8 de julio de 2026.

Los uniformados identificados como Alcides Rodolfo M. V. y José Bolívar K. T. fueron condenados a 29 años y cuatro meses de cárcel.

Además, cada uno deberá pagar la suma de 2 000 dólares a la víctima, como medida de reparación.

Asimismo, el Tribunal de Garantías Penales dispuso el pago de una multa de 600 salarios básicos, es decir 288 000 dólares.

Un caso de enero de 2024

El caso aprte del ilícito cometido por los militares el 12 de enero de 2024 en la ciudad de Francisco de Orellana, más conocida como El Coca.

Según la Fiscalía, los uniformados hallaron a la víctima en un local comercial y la trasladaron a un vehículo donde la violaron.

La víctima fue auxiliada inmediatamente y reconoció a los agresores. Su testimonio fue presentado como prueba del delito.