Policías y militares en servicio pasivo pueden postular para dar seguridad en las cárceles

Policías y militares en servicio pasivo ingresarán a las cárceles de Ecuador.

El Ministerio del Interior abrió una convocatoria para incorporar de forma temporal a policías y militares en servicio pasivo al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP), con el objetivo de reforzar la seguridad en los centros de privación de libertad del país.

La medida se anunció este lunes 6 de julio de 2026 y forma parte de las acciones implementadas para fortalecer el sistema penitenciario y recuperar el control de las cárceles, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador.

Requisitos para policías y militares retirados

La convocatoria está dirigida a policías y militares retirados que perciban una pensión otorgada por el ISSPOL o el ISSFA y cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Entre las principales condiciones figuran:

Estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Acreditar la condición de servidor policial o militar en servicio pasivo.

No haber sido destituido por faltas graves o delitos.

No registrar sentencias ejecutoriadas por delitos dolosos.

No mantener vínculos con organizaciones delictivas o grupos terroristas.

Contar con título de bachiller.

Cumplir con el perfil técnico y operativo requerido.

No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Así será el proceso

El proceso contempla varias etapas, entre ellas la postulación, evaluación, formación intensiva y vinculación temporal de los aspirantes.

La selección estará a cargo de una Comisión Especial, integrada por representantes del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), que supervisará el cumplimiento de los requisitos y el desarrollo de cada fase.

Los interesados deberán presentar la documentación requerida en formato físico o digital, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

El formulario de inscripción y los requisitos completos se encuentran disponibles en la plataforma habilitada por el Ministerio del Interior.

La convocatoria se sustenta en la resolución emitida el 29 de junio de 2026, que regula el procedimiento excepcional para incorporar temporalmente a personal con experiencia en seguridad a los centros penitenciarios del país.