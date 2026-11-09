Muerte en clínica dental de Quito: audiencia de reformulación de cargos será contra cuatro personas

Este martes 10 de noviembre de 2026 se instalará la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial Norte por el presunto delito de homicidio culposo.

La audiencia de formulación de cargos dentro del caso que investiga la muerte de Luis Alarcón, registrada en una clínica odontológica en el norte de Quito, se fijó para este martes 10 de noviembre de 2026, a las 11:00, en el Complejo Judicial Norte.

La Fiscalía solicitó la diligencia contra cuatro personas: la propietaria del establecimiento, dos odontólogos y una médica anestesióloga.

La notificación oficial se dio el pasado 5 de noviembre.

Elementos recabados por Fiscalía

Según la investigación, los profesionales procesados habrían atendido al ciudadano el pasado 2 de abril de 2026 para un procedimiento que contemplaba endodoncia, profilaxis e implante dental.

Entre los elementos que son idagados por Fiscalía consta que el personal que intervino a la víctima estaría recién graduado.

El Ministerio Público indaga una presunta falta de experiencia especializada para el tipo de intervención realizada.

Hallazgos del informe de ACESS

Un insumo clave en las investigaciones es el informe técnico de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

Según el documento, la clínica no habría contado con permisos para el uso de sedación ni de anestesia general.

El informe de ACESS también señala presuntas fallas en el manejo de residuos.

También falta de autorización para equipos de rayos X y la existencia de medicamentos caducados.

De igual manera, se investiga si los fármacos administrados a la víctima pertenecen a ese lote.

Resultados de la pericia toxicológica

La pericia toxicológica practicada a la víctima reflejó la presencia y concentración en sangre de un químico; se investiga si el mismo tiene relación con anestesia para uso general.

Este hallazgo concuerda con lo manifestado por los familiares en un inicio, quienes señalan que la administración del fármaco habría provocado un paro cardiorrespiratorio.

Asimismo, se investiga si la anestesióloga que estuvo el día del procedimiento fue la misma profesional que realizó la evaluación médica previa del paciente.

La postura de la clínica

En un comunicado emitido el 10 de abril de 2026, la clínica señaló que colaborará con "transparencia" en las investigaciones.

La entidad afirmó que el paciente fue evaluado como sano, registrar los consentimientos informados y que se utilizan únicamente sedación consciente, descartando el uso de anestesia general.

Sostuvieron que se trató de una "reacción adversa inesperada" y que el personal aplicó maniobras inmediatas de reanimación.

Tras una clausura preventiva, el lugar funciona actualmente con normalidad.

Marco legal del homicidio culposo

En el Ecuador, el homicidio culposo está tipificado en el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este delito sanciona a quien causa la muerte de otra persona sin intención, pero como resultado de la inobservancia del deber objetivo de cuidado, imprudencia, negligencia o impericia.