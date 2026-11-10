Muerte en clínica dental de Quito: se difiere audiencia de formulación de cargos

La jueza a cargo del caso Luis Alarcón difirió la audiencia de formulación de cargos contras cuatro personas que son investigadas por presunto homicidio culposo en Quito.

La mañana de este martes 10 de noviembre de 2026 no se instaló la audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas investigadas por el presunto homicidio culposo de Luis Alarcón, registrado al interior de una clínica dental en el norte de Quito.

La diligencia, prevista para desarrollarse en el Complejo Judicial Norte, fue diferida hasta una nueva fecha.

El proceso judicial busca procesar a cuatro profesionales: la propietaria del establecimiento, dos odontólogos y una médica anestesióloga.

La muerte de Alarcón se dio tras una intervención realizada el pasado 2 de abril de 2026 que contemplaba endodoncia, profilaxis e implante dental.

Familiares de Luis Alarcón acudieron al Complejo Judicial Norte en Quito, donde la audiencia de formulación de cargos fue suspendida tras no instalarse este martes. Teleamazonas

Argumentos de la defensa y acciones legales

Según informó el abogado Oswaldo Trujillo, defensor de la familia de la víctima, la diligencia se suspendió debido a la renuncia sorpresiva de la propietaria de la clínica investigada a tres abogados del estudio jurídico de Pablo Encalada.

“A última hora es una actitud desesperada para que no se dé esta audiencia de formulación de cargos”. Abogado Oswaldo Trujillo, defensa de Luis Alarcón

Asimismo, añadió que este tipo de maniobras dilatorias deben ser investigadas por el Consejo de la Judicatura.

Asimismo, la jueza a cargo dejó constancia de la no instalación de la diligencia, fijó un nuevo día para su realización y solicitó la intervención de la Defensoría Pública para garantizar el desarrollo del proceso.

La audiencia contra los procesados ​​por la muerte de Luis Alarcón fue diferida a la espera de que se asigne la intervención de la Defensoría Pública. Cortesía

Antecedentes y hallazgos clave del caso

La investigación fiscal se sustenta en diversos informes técnicos que apuntan a presuntas irregularidades en el centro odontológico.

Un insumo clave es el reporte de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), el cual señala que la clínica no contaría con permisos para el uso de sedación ni de anestesia general.

Además, se habría evidenciado fallas en el manejo de residuos, falta de autorización para equipos de rayos X y la presencia de medicamentos caducados.

De igual manera, la pericia toxicológica practicada a la víctima reveló la presencia y concentración de un químico en sangre; se investiga analizando su relación con anestesia para uso general.

Por su parte, la clínica ha sostenido en comunicados previos que el paciente fue evaluado como sano.

Asimismo, que se cumplieron los consentimientos informados y que se trató de una "reacción adversa inesperada" atendida con protocolos de emergencia.

Clamor de justicia de los familiares

Tras la suspensión de la diligencia, los allegados de la víctima expresaron su profundo malestar por la dilatación del proceso judicial.

"Siento que es una jugada terrible para nosotros. Es como reírse en mi cara de mi dolor. Vamos a esperar una nueva fecha y esperar que se haga justicia". Alejandra Hernández, esposa de Luis Alarcón.

En la misma línea, Luis Alarcón Cruz, padre de la víctima, señaló que la postergación genera una profunda agonía para el núcleo familiar.

"Las artimañas se usan en el sentido de que no se presentan, se diferencia y para nosotros es una agonía porque no vemos una luz para poder esclarecer la situación de mi hijo. No pedimos nada más, solo que se sancionen a las personas culpables". Luis Alarcón Cruz, padre de Luis Alarcón.