Cantante New Jerson queda en libertad tras recibir condena de tres años por asociación ilícita

New Jerson recuperó su libertad tras recibir la suspensión condicional de una condena de tres años por asociación ilícita; deberá cumplir varias condiciones judiciales para mantener el beneficio.

El cantante urbano Jerson Luis Saldarriaga, conocido como 'New Jerson', recuperó su libertad este 28 de septiembre luego de permanecer más de cuatro meses detenido. El 25 de agosto había sido condenado a tres años de prisión por asociación ilícita.

La jueza Andrea Ordóñez, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, concedió la suspensión condicional de la pena tanto a New Jerson como a los otros ocho sentenciados dentro del proceso.

La medida no elimina la condena ni significa que hayan sido declarados inocentes, sino que suspende el cumplimiento efectivo de la prisión mientras se respeten las condiciones fijadas por la justicia.

¿Por qué Fiscalía no se opuso a que salieran en libertad?

Durante la audiencia del 28 de septiembre, las defensas solicitaron la suspensión condicional de las penas. Fiscalía no se opuso porque determinado que los sentenciados cumplían los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal para acceder a este beneficio.

“A efectos de otorgar una segunda oportunidad a los ahora procesados, esta juzgadora otorga a cada uno de los hoy sentenciados la suspensión condicional de la pena”. Andrea Ordóñez, jueza de jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón.

Entre los elementos considerados estuvieron que el delito de asociación ilícita tiene una pena que no supera los cinco años y no forma parte de los delitos excluidos de este mecanismo. Además, los nueve acreditaron que esta era su única causa penal vigente y presentaron documentación sobre domicilio, trabajo o posibilidades de empleo.

La jueza también tomó en cuenta que, al momento de la detención, los procesados no opusieron resistencia ni intentaron huir. En su análisis para conceder el beneficio, señaló que la conducta “no revistió mayor gravedad” para efectos de determinar si era necesaria la ejecución efectiva de la pena en prisión.

En el caso de New Jerson, su defensa presentó una declaración juramentada sobre su domicilio en Ventanas, su RUC activo desde 2018 por actividades musicales y un contrato de distribución exclusiva con Universal Music vigente desde marzo de 2026.

New Jerson firmó en marzo de 2026 un acuerdo con Universal Music Colombia, compañía vinculada a artistas como Feid, Juanes, Karol G y J Balvin. Instagram New Jerson.

El caso comenzó por un robo de televisores.

New Jerson fue detenido el 16 de mayo de 2026 durante un allanamiento en una vivienda de Ciudad Celeste, en Samborondón. La investigación se originó por el robo de un camión que transportaba 100 televisores Samsung, ocurrido el 4 de mayo.

La Policía llegó al inmueble siguiendo la pista de televisores que eran ofrecidos en Facebook Marketplace. Dentro de la vivienda se encontraron tres televisores, una pistola, cámaras de vigilancia y 14,8 gramos de anfetamina.

Durante el juicio, Fiscalía sostuvo que los procesados accionaban de manera coordinada para comercializar objetos robados. Entre las evidencias contra New Jerson constó un análisis telefónico que ubicó su celular en Ciudad Celeste los días 10, 14 y 16 de mayo.

La defensa del cantante sostuvo, en cambio, que se encontraba en la vivienda por actividades relacionadas con su trabajo artístico y que desconocía la existencia de los objetos encontrados.