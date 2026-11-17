Labores de búsqueda del cuerpo de bomberos por desaparecidos en Guayaquil.

La búsqueda de dos hombres desaparecidos tras caer a una zanja en Florida Norte, en el noroeste de Guayaquil, se retomó este martes 17 de noviembre.

Personal del Cuerpo de Bomberos realiza nuevas inspecciones en las alcantarillas que atraviesan el canal, mientras los familiares esperan encontrar a sus seres queridos.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 13 de noviembre, durante las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en distintos sectores de Guayaquil.

Según el relato de los familiares, las víctimas son un padre y su hijo, quienes regresaban de una cita médica cuando se produjo la emergencia.

De acuerdo con la versión de sus allegados y las imágenes de una cámara de seguridad que circularon en redes sociales, uno de los hombres cayó primero a la zanja y el otro intentó sujetarlo para auxiliarlo, pero también terminó siendo arrastrado por la corriente.

La familia cuestiona que no existieran suficientes medidas de protección en los alrededores del canal.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como dos hombres de 87 y 53 años, quienes vivían juntos. Blanca Segura, familiar de los desaparecidos, explicó que ambos habían salido para acudir a una cita médica y que el hijo acompañaba a su padre.

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¿Cómo se realizan las labores de búsqueda?

El mayor Jorge Montanero, del Cuerpo de Bomberos, explicó que los equipos realizan inspecciones a lo largo del sistema de alcantarillado.

El procedimiento consiste en levantar las tapas, introducir una cámara y verificar cada conducto hasta llegar al final del túnel.

El oficial señaló que el ambiente dentro de estas estructuras es extremadamente tóxico, debido a la presencia de gases contaminantes.

Por esta razón, la institución utiliza equipos tecnológicos para revisar el interior y determinar si es necesario ejecutar una intervención para recuperar los cuerpos.

La búsqueda inicial comenzó la noche del viernes y se extendió hasta el sábado 14 de noviembre. Durante ese operativo participaron rescatistas, unidades especializadas y personal de otras instituciones.

Se inspeccionaron 22 alcantarillas y se recorrió un perímetro de aproximadamente 3,5 kilómetros, sin resultados positivos. Las labores fueron suspendidas después de varias horas sin localizar a las víctimas.

Familiares exigen que no se suspenda la búsqueda

Este martes, allegados y moradores del sector llegaron nuevamente al sitio para exigir que continúen las labores. Durante la jornada realizaron un plantón y solicitaron a las autoridades que no abandonen la búsqueda hasta conocer el paradero de los dos hombres.

Blanca Segura cuestionó las condiciones de seguridad del lugar y la actuación del conductor del transporte colectivo que habría dejado a los pasajeros en el sector, pese a que el agua ya se encontraba desbordada.

La familiar pidió que esta tragedia sirva como precedente para que se implementen medidas de prevención y protección en los canales de la ciudad.

Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos mantiene los trabajos de inspección en el sistema de alcantarillado. La familia insiste en que la búsqueda continúe hasta recuperar los cuerpos y darles sepultura.