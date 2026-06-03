Alcalde de Esmeraldas y siete personas más detenidas por presunto lavado de activos

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, fue detenido la madrugada de este miércoles 3 de junio.

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y siete personas más fueron detenidas la madrugada de este martes 3 de junio de 2026. La Fiscalía investiga presunto lavado de activos de una estructura delictiva en la que se movió más de 15 millones de dólares.

Villacís, fue detenido en un hotel del sector de la playa Las Palmas, en Esmeraldas, pasadas las 03:00, informó el ministro del Interior, John Reimberg. Además, se realizó 18 allanamientos simultáneos en cuatro provincias del país.

Según información preliminar, las fuerzas de seguridad ejecutaron un allanamiento en el establecimiento donde se encontraba hospedado el burgomaestre. Tras el procedimiento, Villacís fue trasladado a Quito.

Durante 18 allanamientos se recabaron indicios como terminales móviles, computadoras, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego, documentos y más relacionados al caso.

Se investiga lavado de activos

Según el ministro del Interior, la detención se da tras un año de investigaciones en las que se determinó que el alcalde era el principal beneficiario de una estructura delictiva en la que se movió más de 15 millones de dólares.

El alcalde junto a los otros siete detenidos fue trasladado a Quito para la audiencia correspondiente. Entre los involucrados hay jueces, funcionarios municipales, y una funcionaria de una ONG.