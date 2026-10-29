Asamblea fiscalizará las canteras de Quito por presunta minería ilegal: instituciones tienen 10 días para informar
Con 83 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso recopilar información sobre la explotación de materiales áridos y pétreos en Quito.
La investigación busca aclarar si existen actividades ilegales
Asamblea Nacional
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Actualizado:
29 oct 2026 - 20:12
La Asamblea Nacional resolvió fiscalizar la explotación de materiales áridos y pétreos en Quito, ante denuncias sobre presuntas actividades mineras ilegales.
La decisión se aprobó con 83 votos y establece que varias instituciones deberán entregar información y documentos en un plazo de 10 días.
¿Qué instituciones deberán entregar información sobre las canteras de Quito?
El requerimiento está dirigido al Municipio de Quito, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), la Autoridad Ambiental Nacional y la Policía Nacional.
Las entidades deberán informar sobre los permisos, controles, autorizaciones y seguimiento a las actividades extractivas en las canteras de la capital.
La resolución fue impulsada por el asambleísta Xavier Ordóñez, quien busca esclarecer cómo actuaron las instituciones frente a las presuntas actividades ilegales, los posibles incumplimientos de clausuras y las eventuales afectaciones al ambiente. La revisión abarcará las actuaciones realizadas entre 2024 y 2026.
El legislador también recordó que los recursos naturales no renovables y los yacimientos minerales pertenecen al Estado.
Además, señaló que los municipios tienen competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos dentro de sus territorios.
Calderón, Calacalí y el Chocó Andino, entre los sectores mencionados
Durante la exposición de los antecedentes, Ordóñez mencionó operativos contra presuntas actividades mineras ilegales en Calderón, Calacalí y el Chocó Andino.
También alertó sobre posibles afectaciones a ríos, quebradas, fuentes de agua, suelos y comunidades cercanas a las zonas de extracción.
El asambleísta señaló, además, la existencia de indicios sobre posibles vínculos entre estas actividades y organizaciones criminales.
Estos señalamientos forman parte de los aspectos que deberán ser revisados mediante la información que entreguen las instituciones.
La Comisión de Seguridad Integral estará a cargo de recopilar, analizar y contrastar los documentos.
También podrá pedir información adicional, convocar a las autoridades responsables y recibir aportes de especialistas antes de elaborar un informe para el Pleno.
Con esta fiscalización, la Asamblea busca determinar cómo se han realizado los controles sobre las canteras de Quito y establecer si hubo fallas en la actuación de las instituciones.
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