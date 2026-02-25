Pleno de Corte Nacional respalda inclusión de Mercedes Caicedo en la terna para Judicatura

La tarde de este miércoles 25 de febrero el Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) respaldó la decisión del presidente del organismo, Marco Rodríguez de incluir a Mercedes Caicedo en la terna que remitió para la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura.

En la sesión el Pleno de la CNJ indicó que respeta la decisión de Rodríguez, conforme las atribuciones que le confiera la ley.

Además, recordó que si bien la ley faculta a quien ejerce la Presidencia de la CNJ conformar y remitir la terna, en un espacio de deliberación respetuosa y horizontal de los jueces han respladado dicha decisión.

Para el Pleno esta medida refleja unidad y cohesión institucional de este órgano colegiado.

También, reafirma la indedpendencia sin presiones externas ni intereses particulares.

Esto se da tras los cuestionamientos al expresidente del organimos José Suing que incluyó en la terna anterior a Mario Godoy, que fue llevado a juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional y posteriormente censurado y destituido del cargo de presidente del Consejo de la Judicatura.