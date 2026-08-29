Primeras imágenes de José Serrano tras su llegada a Ecuador

Las primeras imágenes reveladas por la Presidencia de Ecuador muestran al exfuncionario del correísmo, José Serrano tras su arribo al país y su posterior tralado a la cárcel de El Encuentro la madrugada de este sábado 29 de agosto de 2026.

Serrano llegó a Ecuador la noche del viernes 28

José Serrano arribó a Guayaquil alrededor de las 23:00, en un vuelo procedente de Estados Unidos, donde permanecía bajo custodia migratoria.

Las primeras imágenes difundidas tras su llegada muestran a Serrano bajo custodia de las autoridades ecuatorianas, luego de su ingreso al país.

Traslado bajo custodia

Serrano regresó a Ecuador mientras mantiene vigente una orden de prisión preventiva dentro del caso por el asesinato de Fernando Villavicencio.

El exministro es procesado por Fiscalía como presunto autor mediato del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Tras su llegada, las autoridades continuaron con el procedimiento correspondiente para su traslado a un centro penitenciario.