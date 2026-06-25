Comisión de Fiscalización debate este viernes el juicio político a Inés Manzano

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tratará este viernes 26 de junio de 2026 el más reciente pedido de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano.

La sesión fue convocada un día después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara la solicitud presentada por legisladores de la Revolución Ciudadana.

Comisión se reunirá de forma virtual

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, convocó a los diez integrantes de la mesa legislativa a una sesión virtual prevista para las 14:00 del viernes.

Durante la reunión se prevé avocar conocimiento del expediente y resolver si el proceso de juicio político continúa con el trámite correspondiente dentro de la comisión.

Segundo intento para impulsar el juicio político

Este nuevo pedido llega después de que una solicitud anterior contra la misma exfuncionaria no obtuviera una resolución en la Comisión de Fiscalización.

En esa ocasión, la bancada oficialista ADN se abstuvo durante la votación, lo que impidió que la moción para calificar el proceso alcanzara los votos necesarios para continuar con el trámite.

Solicitud fue presentada por la Revolución Ciudadana

Tras ese resultado, tres asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, entre ellos Mónica Palacios y Blasco Luna, presentaron un nuevo pedido de juicio político contra Manzano.

La solicitud fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa, paso que permitió remitir nuevamente el expediente a la Comisión de Fiscalización para su análisis.

La Comisión deberá resolver el siguiente paso

La sesión de este viernes será clave para definir si el proceso avanza hacia la etapa de sustanciación o si la solicitud vuelve a quedar sin efecto dentro de la mesa legislativa.

La decisión que adopten los integrantes de la comisión marcará el rumbo del procedimiento legislativo previsto para los juicios políticos en la Asamblea Nacional.