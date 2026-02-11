Tatiana Coronel asumió la Alcaldía de Guayaquil mientras Alvarez pidió licencia sin sueldo

Tatiana Coronel asumió la Alcaldía de Guayaquil, tras las detención de Aquiles Alvarez en el caso Goleada.

Tatiana Coronel asumió la Alcaldía de Guayaquil en medio de una álgida sesión de Concejo, este miércoles 11 de febrero de 2026, mientras Aquiles Alvarez espera la resolución del juez por la formulación de cargos en el caso Goleada.

Este miércoles los ediles conocieron y aprobaron la solicitud de licencia sin sueldo que hizo Alvarez tras ser detenido en el marco de una investigación por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación fiscal.

La licencia de Alvarez fue aprobada por unanimidad, por lo que la vicealcaldesa Coronel, asumió oficialmente la Alcaldía de Guayaquil por el período solicitado por el Alcalde, hasta el 24 de febrero.

El pedido de licencia sin sueldo fue firmado por Alvarez el 9 de febrero, un día antes de su detención.

Los concejales levantaron carteles con el mensaje "Justicia independiente" en el salón luego de la sesión en la que Coronel asumió como alcaldesa subrogante.

Para la concejal Emily Vera, la detención de Alvarez es una "cortina de humo" por denuncias de corrupción en el sistema judicial.

Mientras tanto, Alvarez escuchará la decisión del juez tras la solicitud de prisión preventiva que hizo Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, por el caso Goleada.