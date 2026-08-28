¡Se cae el fichaje! Joel Ordóñez no pasa los chequeos médicos en el Crystal Palace 

¡Malas noticias para Ecuador! El fichaje del defensa ecuatoriano Joel Ordóñez no prosperó luego de que el jugador no superará con éxito los chequeos médicos del Crystal Palace.

Este viernes 28 de agosto de 2026 se informó que Ordóñez seguirá siendo jugador del Club Brujas hasta nuevo aviso. Aquí continuará su proceso de recuperación.

El Crystal Palace había acordado pagar 33 millones de euros al equipo equipo belga por el traspaso de Ordóñez. Sin embargo, el contrato no se cerró debido a la lesión física que arrastra el tricolor.

La fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho de Ordóñez fue la razón por la que el cuadro londinense declinó de sellar el contrato. El daño ocurrio en el Mundial 2026, durante el partido de Ecuador ante México por los octavos de final.

El ecuatoriano suma 117 partidos con el Club Brujas y registra cuatro goles y dos asistencias, continuará