Prisión preventiva para 14 detenidos en operativo contra la mafia albanesa en Ecuador

Un juez ordenó prisión preventiva para 14 de 16 detenidos en medio de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.

Así lo informó la Fiscalía este miércoles 4 de marzo de 2026 a través de sus redes sociales, luego de desarrollada la audiencia por la detención de estas personas en operativos la madrugada del 3 de marzo.

Un juez anticorrupción ordenó prisión preventiva para 14 de los 16 procesados. Mientras que para los otros dos se dispuso arresto domiciliario.

Una de las personas con medidas alternativas a la prisión es un adulto mayor y el otro tiene problemas de salud, por lo que el juez dispuso que cumplan la orden en casa y bajo vigilancia.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la operación fue el resultado de una investigación de un año y ocho meses, que se realizó en coordinación con unidades antidrogas de Europol, de la Policía de Amberes, en Bélgica; de la Policía de Países Bajos y con la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) de Estados Unidos.

"A lo largo de este tiempo se ejecutaron cuatro grandes operaciones en Bélgica, Países Bajos y Ecuador en cooperación con agencias internacionales, Europol y la DEA y que permitieron la incautación de 7,4 toneladas de droga", indicó Reimberg.

El ministro agregó que el intercambio de información fue valioso, ya que "el líder identificado en el Ecuador tuvo nexos con ciudadanos albaneses considerados blancos principales en investigaciones simultáneas en España".

Este martes se realizaron 26 allanamientos en Quito, de la provincia de Pichincha; Guayaquil (Guayas) y Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú; en donde fueron detenidas las dieciséis personas, entre las que está el exasambleísta Salomón Fadul, según confirmó Reimberg.

También está entre los capturados Hernán Ruilova, un hombre que el ministro identificó como uno de los principales nexos con la mafia albanesa, cuyo líder en Ecuador era el albanés Dritan Gjika, capturado en mayo del año pasado en Emiratos Árabes Unidos para ser extraditado.