Fiscalía allana vivienda en Pichincha en caso relacionado con Tannya Varela

El allanamiento se realizó la mañana de este miércoles 4 de marzo del 2026.

La Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento en el sector de Pomasqui, en el norte de Quito, la madrugada de este miércoles 4 de marzo del 2026. La diligencia es parte de la instrucción fiscal abierta en un caso que involucra a la excomandante de Policía, Tannya Varela.

El caso investiga la presunta difusión de información de circulación restringida, relacionada con la filtración de información desde altos mandos policiales.

Como indicios se levantaron una memoria externa y documentos que contendrían información relevante, dijo la Fiscalía.

En el caso está procesada la excomandante de Policía, Tannya Varela, el coronel José Luis E. V. y el exteniente Rodney R. Q.

Todos son acusados de supuestamente divulgar datos del informe León de Troya, que revelaba los tentáculos de la mafia albanesa en Ecuador y que apuntaba a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y a su amigo Rubén Cherrez (+).

Los tres fueron procesados en diciembre de 2025 y recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.