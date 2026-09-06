Jueza ordena prisión preventiva para Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas  

La prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, recibió prisión preventiva. Así lo informó la Fiscalía General del Estado, la mañana de este domingo 6 de septiembre de 2026.

La medida se tomó tras la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Una jueza anticorrupción aceptó el pedido de la Fiscalía y además, dispuso la retención de más de 309.646 dólares y la prohibición de enajenar bienes de la funcionaria

Johana Núñez ocupa la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas desde 2019, cuando ganó las elecciones seccionales con el respaldo de una alianza entre Democracia Sí y Construir.

En los comicios de 2023, Núñez fue reelegida para un segundo período. En esa ocasión participó bajo la alianza Somos Todos, integrada por los movimientos Revolución Ciudadana y Construir.