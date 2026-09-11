Prisión preventiva para presunto cómplice de asesinato que desencadenó linchamiento en Imbabura, así lo informó la Fiscalía este 11 de septiembre de 2026.

Un juez dictó prisión preventiva contra Brandon B. por su presunta participación como cómplice en el asesinato de un joven en la comunidad de Chalguayacu, cantón Pimampiro, provincia de Imbabura.

El hecho violento comenzó tras un ataque con arma de fuego que dejó tres personas heridas.

Una de las víctimas falleció minutos después en un centro de salud debido a la gravedad de los impactos.

Tras el crimen, la comunidad se organiza para perseguir a los sospechosos.

La turba alcanzó a dos de los presuntos agresores cerca del estadio del sector, donde fueron agredidos e incinerados .

En total, los enfrentamientos dejaron tres personas fallecidas y dos heridas , según los informes preliminares de las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía acudieron al lugar para iniciar las investigaciones.

En la escena se levantaron dos pistolas, teléfonos celulares y una camioneta como evidencias.