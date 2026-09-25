Mejores restaurantes de Ecuador serán reconocidos en Quito; hay más de 120 nominados

Los mejores restaurantes de Ecuador serán premiados en Ecuador.

Más de 120 restaurantes de Ecuador están nominados a la segunda edición de los Premios SUMMUM, que se realizará el próximo 28 de octubre de 2026 en la Casa de la Música, en Quito.

La premiación contempla 34 categorías que incluyen restaurantes de alta cocina, propuestas de autor, huecas, cocina tradicional y regional, pastelerías y establecimientos especializados en gastronomía internacional.

Para esta edición también se incorporarán dos nuevas categorías: Mejor Hamburguesería y Mejor Cafetería de Especialidad.

Además de los establecimientos, se entregarán reconocimientos a chefs, sommeliers, bartenders y productores, así como distinciones relacionadas con sostenibilidad, productos emblemáticos y trayectoria.

¿Cómo se elegirán los mejores restaurantes de Ecuador?

Más de 3 000 personas participarán en la votación para definir a los ganadores de 2026. El proceso combinará las valoraciones de comensales con las de un comité integrado por personas vinculadas al sector gastronómico.

La evaluación tendrá tres componentes. La calidad de la comida representará el 60% de la calificación, mientras que el ambiente y el servicio tendrán un peso del 20% cada uno.

Summun realizó su primera edición en Ecuador en 2025. Ese año, Nuum, de Quito, ocupó el primer lugar del Top 20 nacional, seguido por Clara, también de la capital.

El tercer puesto fue para El Mercado, de Cuenca. El listado también incluyó restaurantes de Guayaquil y Manta.

Entre los reconocimientos individuales de la edición anterior estuvieron Pía Salazar como Chef Ecuador Mundo, Isabella Chiriboga como Mejor Chef Mujer y Máximo Pincay como Mejor Productor Agrícola.

Los Premios SUMMUM surgieron en Perú en 2007 y comenzaron a realizarse en Ecuador en 2025. La segunda edición ampliará el número de categorías para incluir nuevos segmentos de la oferta gastronómica del país.