Quito: Padre de Renato Ortuño clama respuestas a la justica tras sentencia a autores materiales

A tres años del atentado que dejó cuadripléjico al abogado Renato Ortuño, su familia denuncia lentitud para dar con los autores intelectuales.

A más de un año del trágico fallecimiento de Carlos Renato Ortuño Cevallos, su padre, Carlos Ortuño Arévalo, exige justicia y denuncia la lentitud del sistema judicial en la búsqueda de los autores intelectuales del atentado que marcó a su familia.

Las declaraciones se dan tras conocerse la última actuación judicial registrada en Quito, donde un tribunal de garantías penales de Pichincha dictó sentencia contra el tercer procesado directo por el ataque armado.

El crimen fue perpetrado el pasado viernes 23 de junio de 2023 en la av. Amazonas, en los exteriores de un edificio corporativo, al norte de la capital

Renato Ortuño fue la segunda persona en Ecuador en acceder a la eutanasia desde 2025. Redes Sociales

Sentencia a los ejecutores y crítica a la Fiscalía

Con la reciente resolución judicial, suman tres los condenados puramente en calidad de autores materiales (sicarios).

No obstante, el dolor se mantiene latente ante la falta de respuestas sobre quién ordenó el crimen.

Carlos Ortuño, padre de Renato, en entrevista con Teleamazonas, cuestionó con dureza el papel de la justicia en el ámbito de los determinadores intelectuales:

"Es realmente frustrante lo que nuestro sistema de seguridad nos ofrece (...) La justicia es absolutamente relativa, al menos la justicia terrestre. Los condenados son puramente autores materiales, los sicarios. Quedan cabos sueltos y nombres que no nos explican por qué ocurrió el atentado". Carlos Ortuño, padre de Renato.

Renato Ortuño, víctima de un atentado en junio de 2023, cuenta su historia.por lo ocurrido. Redes Sociales



Asimismo, denunció la actuación de la Fiscalía encargada de indagar a los autores intelectuales:

"Se autorizó en enero de 2005 (refiriéndose al trámite de revisión de pistas en cadena de custodia) la apertura de ciertos indicios y videos que hasta el día de hoy no se han cumplido. No así en el expediente de los autores materiales, donde el fiscal Alexis Hoyos actuó con total profesionalismo para lograr la sentencia de los tres criminales" . Carlos Ortuño, padre de Renato.

Para la familia Ortuño, el proceso deja una herida abierta en la sociedad ecuatoriana, donde las víctimas claman que la impunidad no cobije a los verdaderos responsables detrás de las balas que truncaron la vida del abogado.

El hecho violento dejó incapacitado a Renato, quien buscó la posibilidad de recuperar su vida con tratamientos tanto en Ecuador como en otros países, como España y México

Sin embargo, y al ver no daban resultados los tratamientos, se convirtió en la segunda persona en optar y acceder a la eutanasia en Ecuador tras batallar contra una cuadriplejía irreversible.

El abogado Renato Ortuño fue baleado mientras se encontraba a bordo de su vehículo en la Av. Amazonas, en el centro norte de Quito. Policía Nacional

"Una confusión": El origen de la tragedia

El calvario de la familia Ortuño comenzó el 23 de junio de 2023, cuando Renato —un destacado abogado corporativo con un futuro prometedor— fue interceptado por sicarios mientras esperaba ingresar a su oficina.

Al menos ocho proyectiles impactaron su cuerpo; uno de ellos destrozó sus vértebras cervicales, seccionando su médula y provocándole una discapacidad física del 98%.

Según las hipótesis más sólidas manejadas en la investigación, el intentado obedeció a una terrible confusión de identidad.

Los atacantes se habrían equivocado de objetivo.

Tras más de dos años de un dolor físico insostenible, cirugías fallidas y una lucha legal e institucional, Renato optó voluntariamente por la muerte asistida, procedimiento que se cumplió en septiembre de 2025.