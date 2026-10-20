Fiscalía alerta sobre posible filtración tras allanamiento a juez investigado por enriquecimiento ilícito

La institución ya solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía Provincial de Pichincha alertó sobre una posible filtración de información relacionada con la investigación previa contra Renán Andrade, exjuez de la extinta Unidad Anticorrupción y actual juez penal, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal provincial, Darwin Jaramillo, se refirió al caso durante una rueda de prensa y señaló que la difusión anticipada de detalles podría afectar las diligencias.

El pronunciamiento se produjo después del allanamiento realizado la madrugada del martes 20 de octubre de 2026 en un inmueble vinculado con la investigación.

Según Jaramillo, cuando los equipos policiales llegaron al domicilio, no encontraron al juez.

La Fiscalía considera necesario esclarecer si información sobre el operativo se conoció antes de su ejecución.

Fiscalía investiga posible filtración de información reservada

Jaramillo indicó que existirían indicios de que Andrade habría apagado su teléfono horas antes de la llegada de los agentes y salido del inmueble aproximadamente diez minutos antes de que se emitiera la providencia correspondiente.

Estas circunstancias fueron expuestas por el fiscal provincial, pero no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.

El fiscal advirtió que una eventual filtración podría dificultar la obtención de indicios relevantes y comprometer el desarrollo de la investigación.

Por ello, sostuvo que el manejo reservado de la información es importante para que las diligencias se ejecuten sin interferencias.

También señaló que se deberá investigar la posible filtración para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades.

La Fiscalía informó que solicitó las órdenes correspondientes para ejecutar las diligencias, de acuerdo con el procedimiento legal.

Además, pidió que se fijen fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Andrade.

En el comunicado del Ministerio Público no se señala aún fecha para estas diligencias.

Renán Andrade denuncia una presunta "persecución"

Tras el allanamiento, el juez Renán Andrade se pronunció mediante una carta dirigida al presidente Daniel Noboa y al ministro del Interior, John Reimberg.

En el documento, fechado el 20 de octubre en Quito, denunció una presunta persecución judicial y solicitó la mediación de las autoridades del Ejecutivo.

Andrade sostuvo que las actuaciones en su contra serían represalias por su desacuerdo con la eliminación de la unidad judicial especializada en casos de corrupción y crimen organizado.

También defendió su trayectoria en procesos de alto impacto y atribuyó el caso a supuestos errores de la Fiscalía y a motivaciones políticas.

Estas afirmaciones corresponden a la carta pública del magistrado y deberán contrastarse en el desarrollo del proceso.