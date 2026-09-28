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Judicial

Ratifican prisión preventiva para Baldor Bermeo, alcalde de Ponce Enríquez 

El alcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, es procesado por el presunto delito de lavado de activos. 

Baldor Elías Bermeo seguirá en prisión preventiva por presunto lavado de activos.

Policía Nacional.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

28 sep 2026 - 22:41

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Elías Baldor Bermeo, exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, continuará en prisión preventiva por presunto lavado de activos. Un Tribunal ratificó la medida este lunes 28 de septiembre del 2026. 

Baldor Bermeo fue detenido en julio pasado en un operativo realizado en las provincias de Azuay y El Oro.

Un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha rechazó el recurso de apelación presentado por Baldor B. y otros 4 procesados por presunto lavado de activos

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía, la presunta organización estaría vinculada a actividades de minería ilegal, distribución de explosivos y a la supuesta exportación de oro cuyo origen no habría podido ser justificado.

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