Francisco Egas, presidente de la FEF, desmintió amenazas de carteles a la Tri en el Mundial

El presidente de la FEF, Francisco Egas, habló de Ecuadr en el Mundial

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, descartó de forma contudente las versiones que circulaban sobre supuestas amenazas de carteles mexicanos contra los jugadores de la Selección de Ecuador.

Los rumores cobraron fuerza en plataformas digitales tras la eliminación de la Tri ante México (2-0) en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, generando una ola de especulaciones sobre el impacto de factores extrafutbolísticos en el rendimiento del plantel en el estadio Azteca.

Ante la creciente presión de la opinión pública y las exigencias de exdirectivos que demandaban una postura oficial, el titular del organismo rector del balompié nacional rompió el silencio para brindar tranquilidad.

Egas fue enfático al señalar que no existe ningún indicio ni reporte formal que sostenga la teoría de una intimidación por parte de organizaciones delictivas, sepultando así las narrativas que buscaban justificar el resultado deportivo mediante alertas de seguridad.

A pesar de negar rotundamente cualquier escenario de extorsión o peligro real contra la delegación ecuatoriana, el dirigente reconoció que el entorno previo al compromiso definitivo fue sumamente complejo.

Egas describió el ambiente en territorio norteamericano como hostil, detallando que el equipo debió sortear diversas dificultades logísticas e interrupciones extrañas en los alrededores de su hotel de concentración, tales como detonaciones de pirotecnia diseñadas para alterar el descanso de los futbolistas.

Con esta aclaración, la FEF busca cerrar de manera definitiva el debate alrededor de la seguridad del combinado nacional y mitigar la polémica en los medios de comunicación.

.La prioridad de la dirigencia se traslada ahora de forma inmediata a la reestructuración deportiva del proyecto de la Tri, concentrando los esfuerzos institucionales en la definición del nuevo cuerpo técnico que asumirá el mando tras la salida del estratega argentino Sebastián Beccacece.