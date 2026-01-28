Luisa González dice que Marcela Aguiñaga debería estar vinculada al caso Caja Chica

La excandidata presidencial Luisa González rechazó que los allanamientos del caso Caja Chica se hayan hecho en su contra.

La excandidata presidencial, Luisa González, reaccionó este miércoles 28 de enero de 2026 tras los allanamientos realizados en la madrugada en el marco de una investigación por el presunto financiamiento con dinero ilícito desde Venezuela para la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana.

"Me allanan por ser candidata o por ser presidenta del partido, porque si yo era candidata yo no manejaba el financiamiento del partido", dijo González en una rueda de prensa desde la sede del partido correísta tras las intervenciones de las autoridades en el denominado caso Caja Chica.

Para González, "correspondía que tanto los procesos que están en el TCE como este mismo (caso Caja Chica), estén vinculados a quien ejercía como presidenta y representante legal de la Revolución Ciudanada en ese momento, que es Marcela Aguiñaga, pero no, no persiguen a sus aliados, sino a sus opositores".

González alegó que el presidente Daniel Noboa señaló desde agosto del año anterior que hay documentos que la relacionan a ella y al partido Revolución Ciudadana con el Cartel de los Soles, y que ella pidió que se presenten y negó haber recibido dinero de Venezuela o de ningún cartel.

"¿Me quieren callar? Solo me podrán callar muerta, tendrán que encontrarme muerta para callarme. Y no les tengo miedo, pero responsabilizo por mi vida, la de mis hijos, mis hermanos y mis padres a este Gobierno, al miserable cobarde de Daniel Noboa que se pasa de país en país para no gobernar", dijo González.

La excandidata presidencial aseguró que cuando preguntó al personal que allanó su vivienda el motivo de la investigación, le respondieron que era reservado, y se enteró por la página de la Fiscalía General del Estado que el caso fue llamado Caja Chica, y se investiga el presunto delito de lavado de activos.

González dijo que cuando "llegaron a allanar les abrimos las puertas", pero denunció que las autoridades intervinieron en un vehículo de su abuelo fallecido y en la casa de sus padres, quienes son personas de la tercera edad.

"Como dice Rafael Correa, tengo mal carácter, pero además soy montubia. Me indigna la violencia con que nos persiguen políticamente", enfatizó la excandidata correísta.

El asambleísta Patricio Chávez, también allanado en horas de la madrugada, coincidió en que las autoridades le dijeron que se trataba de un caso reservado, a pesar de haber alegado que tiene fuero por su cargo legislativo.