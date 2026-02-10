¿Quiénes son los detenidos por el caso Goleada, en el que está involucrado Aquiles Alvarez?

1 personas fueron detenidas por el caso Goleada, tras allanamientos en Guayas.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue detenido la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026 en el marco de una investigación por delincuencia organizadacon fines de lavado de activos y defraudación tributaria en el denominado caso Goleada.

Alvarez y otras 10 personas fueron detenidas y trasladadas a Quito para la audiencia de formulación de cargos, en el Complejo Judicial Norte.

Son 11 personas detenidas por el caso Goleada: