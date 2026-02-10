¿Quiénes son los detenidos por el caso Goleada, en el que está involucrado Aquiles Alvarez?
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue detenido la mañana de este martes en allanamientos en inmuebles de Guayas.
1 personas fueron detenidas por el caso Goleada, tras allanamientos en Guayas.
Actualizada:
10 feb 2026 - 12:33
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue detenido la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026 en el marco de una investigación por delincuencia organizadacon fines de lavado de activos y defraudación tributaria en el denominado caso Goleada.
Alvarez y otras 10 personas fueron detenidas y trasladadas a Quito para la audiencia de formulación de cargos, en el Complejo Judicial Norte.
Son 11 personas detenidas por el caso Goleada:
- Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, por el correísmo. Vinculado al caso Triple A por el presunto delito de tráfico de combustible. Cuando fue detenido por el caso Goleada no portaba el grillete de vigilancia electrónica ordenado como medida cautelar.
- Antonio Alvarez, presidente del Barcelona Sporting Club.
- Xavier Alvarez, directivo del Barcelona Sporting Club.
- César Emilio Bravo Ibañez, fue ministro de Hidrocarburos en 2017 y luego fue coordinador en el Municipio de Guayaquil y es representante legal de la empresa Fuelcorp, investigada en el caso Triple A.
- Fernando Patricio Peñaherrera Venegas, pertenece a la organización política Centro Democrático, con la que fue candidato a la Asamblea Nacional en 2025. Además, es gerente de otra de las empresas vinculadas al caso Triple A.
- Pablo Ricardo Pita Rendón, es el gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
- Carlos Andrés Asanza Colmot, es el gerente de la Terminal Terrestre de Guayaquil.
- David Alvarez Kronfle, primo de los hermanos Alvarez, directivo del Barcelona Sporting Club.
- Pedro Juan Hidalgo Elinan, Ricardo Fabio Bruzzone Puig y Gastón Aparicio Loy Correa, quienes figuran como accionistas de otras empresas.
