Los trabajadores de CNT deberán devolver los valores recibidos por beneficios de contrato colectivo

La Corte Constitucional dejó sin efecto las sentencias que permitieron incorporar a servidores de carrera de CNT a los beneficios de contratación colectiva.

Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) que recibieron pagos derivados de beneficios de contratación colectiva deberán devolver esos valores, luego de que la Corte Constitucional dejara sin efecto las decisiones judiciales que permitieron incorporarlos a ese régimen laboral.

La decisión consta en la sentencia del caso 3564-22-JP, notificada el 5 de octubre de 2026. El proceso se originó en 2022, cuando una acción de protección permitió que servidores públicos de carrera de CNT accedieran a beneficios del contrato colectivo de la empresa.

¿Cómo empezó el caso?

En marzo de 2022, un juez recibió una acción de protección presentada a favor de trabajadores de CNT y dispuso que servidores públicos de carrera fueran incluidos en los beneficios de la contratación colectiva. Posteriormente, una sala de la Corte Provincial de Justicia de Manabí ratificó la decisión.

Con ese fallo, los beneficiarios podrán acceder a pagos relacionados con incrementos salariales, horas extras, indemnizaciones y jubilación patronal, entre otros rubros.

La Corte Constitucional revisó posteriormente el caso y importó que esos servidores pertenecían a un régimen laboral distinto y que no correspondía extenderles los beneficios de contratación colectiva mediante una acción de protección.

CNT deberá recuperar los valores pagados

Como parte de su sentencia, la Corte ordenó a la CNT realizar las acciones necesarias para recuperar el dinero entregado a los trabajadores beneficiados por las decisiones judiciales anuladas.

CNT deberá remitir a la Corte Constitucional un informe con el número exacto de beneficiarios y los valores que corresponde recuperar de cada uno.

Según un informe económico previo presentado por la empresa, el impacto calculado asciende a USD 7 931 860,83. Esta cifra corresponde a una estimación previa y no significa que cada trabajador deba devolver la misma cantidad ni que ese sea necesariamente el monto final que CNT recuperará.

¿Cómo deberá devolver el dinero?

De acuerdo con la información sobre la ejecución de la sentencia, CNT podrá acordar con cada trabajador la forma de devolución.

Los valores podrán ser descontados a través del rol de pagos y el plazo máximo para completar la devolución será de 36 meses.

La disposición no alcanza a todos los trabajadores de CNT, sino a aquellos servidores de carrera que recibieron los beneficios económicos derivados de las sentencias que ahora fueron anuladas.

Corte detectó irregularidades en las decisiones judiciales

La Corte Constitucional determinó además que existían irregularidades en la actuación de los jueces que conocieron la acción de protección. El organismo declaró error inexcusable y remitió el caso al Consejo de la Judicatura para que se adopten las medidas disciplinarias correspondientes.

También dispuso que el expediente sea enviado a la Fiscalía General del Estado para que investigue una posible comisión del delito de prevaricato.

Con esta decisión, la Corte dejó sin efecto las sentencias emitidas en 2022 y dispuso que la CNT recupere los recursos públicos pagados como consecuencia de esos fallos.