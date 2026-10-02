¿Sin señal? CNT conecta celulares a Starlink en Ecuador

Desde octubre, algunos usuarios en Ecuador pueden acceder a conexión satelital directa desde el celular a través de Starlink cuando se encuentran en zonas sin cobertura móvil convencional.

La tecnología está disponible mediante el servicio SatPower, operado por CNT, pero su principal novedad es que permite que ciertos teléfonos se conecten directamente a satélites sin necesidad de una antena adicional.

¿Para qué sirve?

La conexión está pensada sobre todo para carreteras, zonas rurales, montañas, selva y lugares alejados donde normalmente no existe señal móvil.

Desde el celular se pueden utilizar funciones básicas como WhatsApp, Google Maps, X, la aplicación del ECU 911 y mensajes de texto.

No se trata de un reemplazo del internet móvil tradicional. La navegación web, las descargas pesadas y el streaming tienen limitaciones o no están disponibles.

¿Cómo funciona?

La conexión satelital se activa cuando el teléfono no encuentra ninguna red móvil terrestre disponible.

Para conectarse correctamente, el usuario necesita estar en un sitio con vista despejada hacia el cielo. La señal puede fallar dentro de edificios, túneles o lugares con vegetación muy densa.

No todos los teléfonos pueden conectarse

El sistema funciona únicamente con determinados modelos compatibles de marcas como Apple, Samsung, Motorola, Huawei y Redmi.

Además, el equipo debe tener activados VoLTE y roaming de datos y contar con el sistema operativo actualizado.

Cobertura y costos

La cobertura satelital alcanza cerca del 85% del territorio ecuatoriano, incluido Galápagos, aunque existen restricciones en algunas zonas fronterizas y provincias durante esta primera etapa.

El acceso forma parte de determinados planes móviles y las tarifas reportadas parten desde USD 15,99 más IVA, con promociones específicas según el operador.