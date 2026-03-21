Niegan traslado de Alvarez y ordenan que su abogado ingrese a la cárcel de El Encuentro

Aquiles Alvarez es juzgado por el caso Triple A, desde la cárcel de El Encuentro.

El Tribunal del caso Triple A negó el traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y suspendió la audiencia de juzgamiento instalada este sábado 21 de marzo de 2026.

Los jueces dispusieron que el abogado del Alcalde, Ramiro García, ingrese a la cárcel de El Encuentro. También se permitirá el ingreso del abogado defensor de César Bravo.

La diligencia se volverá a instalar el domingo a las 08:30.

Los abogados ingresarán para defender a sus procesados desde ese centro penitenciario, luego de que García denunciara el impedimento para reunirse adecuadamente con su cliente para organizar su defensa.

"No se ha respetado derecho a la defensa, no se ha respetado el derecho establecido en la Constitución a contar con los medios suficientes para defenderse. ¿Cómo se puede defenderse una persona si no puede comunicarse con su equipo de defensa?", cuestionó García tras la suspensión de la diligencia.

García cuestionó que a Alvarez no se le ha permitido acceder ni a un esferográfico mientras se organiza su defensa para el juicio del caso Triple A.

En el caso Triple A el Burgomaestre enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico ilegal de combustibles subsidiados a través de empresas vinculadas a él.

Según las diligencias fiscales, las empresas y personas procesadas habrían desviado combustibles regulados hacia canales no autorizados, generando un perjuicio económico significativo al Estado ecuatoriano.