La Fiscalía informó que un juez ofició a Interpol el pedido de difusión roja contra Navila Dieb, procesada por presunto lavado de activos en el caso La Reina.

Un juez ofició a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para gestionar la publicación de una notificación roja contra Navila Dieb Bergher, procesada por presunto lavado de activos dentro del caso denominado La Reina.

La decisión judicial se adoptó este martes 24 de noviembre de 2026 tras un pedido presentado por la Fiscalía General del Estado.

El objetivo de la diligencia es lograr la localización y captura internacional de la procesada, sobre quien pesa un proceso penal en curso.

Orden de prisión preventiva vigente

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, la sospecha mantiene vigente una orden de prisión preventiva, así como una disposición de localización y captura emitida por la autoridad competente.

Con el oficio judicial dirigido a Interpol, las autoridades buscan activar los mecanismos de cooperación policial internacional para ubicar a Navila Dieb Bergher y ponerla a órdenes de la justicia ecuatoriana.