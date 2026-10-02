Aquiles Alvarez fue sometido a una cirugía en una clínica de Guayaquil, confirmó su abogado

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez llegó a una clínica en Guayaquil en medio de un fuerte contingente policial.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, llegó la noche de este viernes 2 de octubre de 2026 al Hospital Clínica Alcívar, en el sur de la ciudad, para recibir atención médica especializada por una afección en la vesícula.

Julio César Cueva, abogado de Alvarez, confirmó que el burgomaestre ingresó a un quirófano para una colecistomía. Aseguró que no se trata de una cirugía de alto riesgo, pero que debe permanecer 48 horas en la clínica para observación.

Así fue el arribo a la clínica

Álvarez arribó en una ambulancia y bajo un amplio resguardo policial y militar, después de ser trasladado por tierra desde la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el Alcalde desciende caminando de la ambulancia, esposado y acompañado por uniformados. Antes de ingresar a la casa de salud levantó los brazos frente a las personas que permanecían en los exteriores.

Simpatizantes se habían concentrado en los alrededores de la clínica mientras esperaban su llegada. Su esposa, Fiorella Ycaza, y miembros de su equipo legal también acudieron al establecimiento.

Traslado de Aquiles Álvarez cambió de aéreo a terrestre

Inicialmente, la defensa había informado que Álvarez sería trasladado vía aérea desde Santa Elena hasta Guayaquil.

Sin embargo, durante la tarde, su abogado Julio César Cueva señaló que el Alcalde no estaría en condiciones de volar y que las condiciones climáticas tampoco eran favorables para concretar el traslado de esa manera.

Finalmente, Álvarez salió de la Cárcel del Encuentro alrededor de las 17:20 y fue movilizado por vía terrestre hacia Guayaquil. Llegó a la casa de salud antes de las 19:00, según reportes desde el lugar.

¿Por qué Aquiles Álvarez fue llevado a una clínica?

Horas antes, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que Álvarez había sido evaluado por personal médico dentro de la Cárcel del Encuentro.

Tras esa valoración se determinó que necesitaba atención especializada en un establecimiento de salud con capacidad para tratar una afección en la vesícula, por lo que se dispuso su traslado a Guayaquil.

No es la primera vez que Álvarez recibe atención médica por problemas relacionados con su vesícula. En julio ya había sido trasladado al mismo centro médico por un dolor abdominal y posteriormente se conoció que tenía cálculos en la vesícula. En ese momento se recomendó una intervención quirúrgica, que no llegó a realizarse.

Su defensa había presentado posteriormente un hábeas corpus para solicitar que pudiera salir de prisión y ser operado por su médica de confianza.

Permanece bajo custodia

El traslado médico no modifica la situación jurídica de Álvarez, por lo que permanece bajo custodia mientras recibe atención.

Hasta la noche de este viernes no se había informado oficialmente si será sometido a una intervención quirúrgica ni cuánto tiempo permanecerá hospitalizado. El SNAI tampoco detalló el tiempo previsto para su permanencia en la casa de salud.

Álvarez permanece privado de libertad en la Cárcel del Encuentro y enfrenta procesos judiciales relacionados con los casos Triple A, Goleada y Grillete.