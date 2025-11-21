Wilson Toainga renunció al cargo de Fiscal General del Estado Subrogante de Ecuador

Wilson Toainga estuvo en el cargo como fiscal subrogante desde el 2019.

El Fiscal General del Estado (subrogante), Wilson Toainga, renunció a su cargo la tarde de este viernes 21 de noviembre del 2025, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El fiscal subrogante se desempeñó en el cargo desde abril del 2019, cuando fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En mayo del 2024, reemplazo a la fiscal Diana Salazar.

Toainga es funcionario público de carrera y está en la Fiscalía desde hace 24 años. Ocupó cargos en diferentes unidades dentro del Ministerio Público.

En los dos últimos años, el fiscal Toainga representó al Ministerio Público en casos representativos como Metástasis, Magnicidio FV, entre otros.

Tras la renuncia de Toainga, se espera que Carlos Alarcón, el actual Fiscal Subrogante, se titularice al frente de la institución.