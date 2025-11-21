'Es un tema bastante doméstico', dice el ministro Harold Burbano sobre caso de Álvaro Rosero

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, compareció ante la Comisión de Fiscalización.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, calificó al caso de Álvaro Rosero como un tema "bastante doméstico". Así lo dijo en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional este viernes 21 de noviembre de 2025.

Burbano fue convocado para responder por el levantamiento de la prohibición para ejercer cargo público de Rosero, nombrado el 18 de noviembre como minsitro de Gobierno, y cuyo cargo no llegó a asumir.

Rosero contaba con prohibición de ejercer un cargo público por una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sin embargo, solo un día después la inhabilidad desapareció del sistema.

Paralelamente, Christian Marín Lavayen, director regional del Trabajo en Quito, renunció y acusó al nuevo ministro de Trabajo, Harold Burbano, de presionarlo para borrar, de manera irregular, el impedimento de Rosero.

Burbano compareció en la Asamblea y negó que haya existido algún tipo de presión para levantar el impedimento registrado para Rosero.

El Ministro añadió que Marín, "al ser parte del jerárquico superior puede ser removido cualquier día, por disposiciones de la máxima autoridad".

Sobre la deuda de Rosero con el IESS, Burbano dijo que desconoce si el radiodifusor pagó la deuda o la refinanció, y que solo cuentan con el certificado emitido por el Instituto.

Mientras que Rosero dijo en la mañana en radio EXA, de la cual es director, que "la deuda no se ha pagado", pero lo hará "en la medida que se pueda".

Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, dijo que "no ha existido ninguna presión a ningún funcionario" y que el Ministro ha sido "sumamente claro".

En la misma sesión compareció Marín y dijo que denunció ante la Fiscalía a Burbano, por el delito de tráfico de influencias.