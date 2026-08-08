Moisés Caicedo lideró la goleada del Chelsea ante el Milan con un golazo

En una exhibición de jerarquía y buen fútbol, Moisés Caicedo se erigió como la gran figura del Chelsea este sábado 8 de agosto de 2026. El ecuatoriano no solo portó el brazalete de capitán bajo las órdenes del técnico español Xabi Alonso, sino que orquestó la victoria por 3-0 frente al AC Milan en el Bung Karno Stadium de Yakarta, opacando a su compatriota Pervis Estupiñán, quien milita en el bando italiano.

El clímax del encuentro llegó a los 51 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado por Roméo Lavia, el balón quedó servido fuera del área; Caicedo, demostrando una técnica depurada, empalmó una espectacular volea de primera intención que se coló en el fondo de la portería milanista para decretar el 3-0 definitivo.

Este tanto ha sido catalogado desde ya como uno de los mejores de la gira asiática y un recordatorio del poderío ofensivo que el tricolor puede aportar desde la media distancia.

El aporte del ecuatoriano no se limitó a su soberbia anotación. El mediocampista fue el motor del equipo londinense y también se vistió de asistidor, brindando el pase para uno de los dos goles que anotó el brasileño João Pedro.

Por el lado del AC Milan, Estupiñán tuvo una jornada complicada en la que su equipo sufrió su primera derrota de la pretemporada y no logró reaccionar ante el dominio absoluto de los ingleses.

Con el pitazo final, Moisés Caicedo tuvo el honor de levantar el trofeo amistoso de la gira como capitán indiscutido del Chelsea. Esta actuación sobresaliente no solo consolida su extraordinario momento, sino que envía un mensaje contundente sobre su rol protagónico en el esquema de Alonso de cara al inminente arranque de la Premier League. El 'Niño Moi' está listo para comandar a los 'Blues'.