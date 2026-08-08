El ecuatoriano Jimmy  Montenegro ganó la camiseta de líder de la montaña en la Vuelta a Colombia

El ecuatoriano Jimmy Santiago Montenegro ganó la camiseta de líder de la montaña en la primera etapa de la Vuelta a Colombia.

El ciclista del Best PC Ecuador Jimmy Santiago Montenegro se adjudicó la camiseta de líder de la montaña tras la primera etapa de la edición 76 de la Vuelta a Colombia, que empezó este sábado 8 de agosto de 2026 en Neiva.

El primer reto fue de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, atravesando los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná y un puerto de montaña de tercera categoría, en el que se impuso el tecnológico.

Antes de viajar, Montenegro detalló: “pelearemos por hacernos de la camiseta de la montaña y posicionarnos bien en la general”.

La clasificación general está liderada por el colombiano Wilmar Paredes (Team Medellín), el mejor ubicado del Best PC Ecuador fue Luis Monteros, quien se encuentra en el puesto 10, y es segundo entre los extranjeros.

Mientras que, entre los jóvenes, el actual campeón nacional élite, Kevin Navas, se ubica en el segundo lugar, y es tercero en la clasificación de los extranjeros.

En la segunda etapa el pelotón partirá desde el Parque Arqueológico de San Agustín (Huila) para disputar una distancia de 169.9 km con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a Huila.