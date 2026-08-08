Así opera el crimen en Puerto López, donde desaparecieron Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento

Los cuerpos de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, quiteños de 22 años, fueron hallados en la Ruta del Spondylus.

Puerto López no es un escenario aleatorio en la mapa del crimen organizado en Ecuador.

Tras la desaparición y asesinato de los jóvenes Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, los informes de inteligencia policial ubican a este cantón dentro de la Capa 4 (Servicios Criminales y Logística) del 'Modelo Iceberg de la Criminalidad Organizada en Manabí'.

Junto a localidades como Jaramijó, Sucre y Pedernales, Puerto López funciona como un punto estratégico para el acopio, abastecimiento de combustible y salida de droga hacia mercados internacionales.

De acuerdo con el modelo que maneja la Policía, su geografía, caracterizada por puertos artesanales y franjas marítimas de difícil control, es aprovechada por las estructuras delictivas para el encaletamiento de cargamentos y el uso de pistas clandestinas.

Control territorial y violencia visible

Para asegurar el flujo logístico de los alcaloides, los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) como 'Los Choneros', 'Los Lobos', 'Tiguerones', 'Lagartos' y 'Mafia 18' ejercen un control microterritorial coercitivo. Esta estructura funciona en la Capa 3 del 'Modelo Iceberg'.

Esto implica la intimidación constante a residentes, comerciantes, pescadores y visitantes.

De acuerdo con la radiografía policial, los homicidios, sicariatos y extorsiones representan únicamente la Capa 1 (Manifestación Visible) de un sistema delictivo de nueve capas.

Las capas ocultas del crimen

Por debajo de las muertes violentas registradas en la vía pública, la estructura delictiva en Puerto López se sostiene a través de varias actividades criminales que se dan en la provincia.

En cuanto al financiamiento y lavado de activos (Capas 5 y 6), las rentas generadas por el microtráfico y las extorsiones alimentan economías ilegales en Manabí.

Las mismas, posteriormente son blanqueadas a través de sectores clave de la provincia, como la pesca, la agricultura, el comercio y el mercado inmobiliario.

Por otro lado, la estructura en Manabí se sostiene mediante redes de infiltración y articulación (Capas 7 y 8).

En estas capas operan entramados de impunidad y corrupción institucional que garantizan la logística y facilitan el paso sin contratiempos de los cargamentos de droga por puertos y vías estratégicas.

La capa más profunda de la criminalidad en Manabí, que sostiene toda la pirámide delictiva, es la conexión transnacional (Capa 9). Así consta en el 'Modelo Iceberg' policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com

Este nivel articula los enlaces directos entre las estructuras locales y carteles internacionales de alto alcance como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y la mafia albanesa, consolidando a la región como un punto clave para el narcotráfico global.

Capas desde la cuatro hasta la nueva de cómo opera la criminalidad en Manabí.

¿Qué concluyen las autoridades?

El diagnóstico de las fuerzas de orden concluye que frenar la violencia en el sur de Manabí requiere golpear los centros logísticos y financieros que operan en cantones estratégicos como Puerto López.