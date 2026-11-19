Un total de 73 de los 151 asambleístas solicitaron licencia sin remuneración para participar en la campaña de las elecciones seccionales, cuya jornada de votación será el 29 de noviembre de 2026.

Los pedidos se presentan durante el periodo de promoción electoral, que se desarrolla entre el 12 y el 26 de noviembre.

La solicitud de licencia busca separar las actividades de campaña de las funciones públicas.

El artículo 202.1 del Código de la Democracia prohíbe a los servidores y funcionarios públicos utilizar bienes o recursos del Estado para promover candidaturas en elecciones nacionales y locales, consultas populares, revocatorias del mandato e inscripción de candidaturas.

El artículo 278 establece que algunas infracciones electorales graves pueden sancionarse con multas de entre seis y diez salarios básicos unificados, destitución o suspensión de los derechos de participación hasta por seis meses.

Entre las conductas señaladas está inducir el voto a favor de una opción electoral o promover aportes económicos para una organización política o candidatura mientras se ejercen funciones públicas.

Diferencias entre la licencia y la vacancia legislativa

Los pedidos de licencia coinciden con la vacancia legislativa del 12 al 26 de noviembre, dispuesta por el Consejo de Administración Legislativa.

Sin embargo, son medidas distintas: durante el receso, los asambleístas dejan temporalmente las actividades del Pleno, pero mantienen sus remuneraciones; en cambio, la licencia solicitada para participar en campaña es sin sueldo.

La normativa también contempla que las posibles infracciones sean conocidas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), previa denuncia.

La solicitud de licencia no implica por sí misma que exista una infracción, sino que permite a los legisladores separarse temporalmente de sus funciones remuneradas para participar en actividades electorales.

A continuación, este es el listado de los 73 asambleístas que, según la información proporcionada por la Asamblea Nacional, solicitaron licencia sin remuneración: