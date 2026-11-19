Antonio Valencia compartió un mensaje dirigido a los integrantes de la Selección de Ecuador, luego de los dos últimos compromisos de la Tricolor por fecha FIFA.

El histórico exjugador agradeció el esfuerzo de los futbolistas y el acompañamiento de los aficionados que acudieron a los estadios para respaldar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, su mensaje también incluyó una reflexión sobre la vida profesional de los seleccionados. Valencia les pidió concentrarse en sus respectivos clubes, "donde reciben su salario y construyen su futuro futbolístico".

Además, les recordó que la carrera de un jugador no dura para siempre y que deben prepararse para lo que viene después del retiro. “Hay que saber ahorrar, cuidar la salud y administrar bien lo que se gana”, expresó el exseleccionado nacional.

Con este consejo, el exjugador del Manchester United puso sobre la mesa la importancia de la planificación financiera y el cuidado personal más allá de las canchas.