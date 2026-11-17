El CNE tiene habilitada una plataforma para consultar el lugar de votación y miembros de mesa.

Ecuador regresará a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre de 2026, fecha en la que se desarrollarán las votaciones seccionales en todo el país.

Durante esta jornada, los ecuatorianos elegirán a alcaldes, prefectos, concejales miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Para estos comicios están habilitadas 13’827 643 personas, tanto en Ecuador como en el exterior. En total, los electores deberán escoger a 5 749 autoridades que asumirán sus funciones durante el nuevo periodo.

La posesión de las autoridades electas está prevista para el 14 de mayo de 2027, fecha con la que concluirá oficialmente el proceso electoral.

¿Cómo consultar el lugar de votación?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una plataforma en línea para que los ciudadanos conozcan con anticipación el lugar donde deberán votar.

En esta consulta se puede verificar el recinto electoral, número de junta receptora del voto y la dirección exacta del establecimiento asignado.

Para conocer esta información, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web del CNE https://lugarvotacion.cne.gob.ec/

Ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento.

Completar la verificación de seguridad para confirmar que no se trata de un robot.

Finalmente, hacer clic en ‘Consulta’.

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará los datos correspondientes al lugar de votación asignado para las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

La misma plataforma permite comprobar si el ciudadano fue designado como miembro de una junta receptora del voto (MJRV).

El CNE inició el proceso de notificación a los seleccionados el 4 de septiembre de 2026, mientras que esta etapa se extendió hasta el 14 de noviembre de 2026.

🗳️ https://t.co/5RszcfiQqd 👉 El Consejo Nacional Electoral confirmó que un total de 51 731 #candidaturas están en firme para las #elecciones secionales en #Ecuador. https://t.co/5aTwM1gYBX — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 11, 2026

Otras formas de consultar

La consulta también puede realizarse desde la aplicación móvil oficial CNE APP, disponible de manera gratuita para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android.

Otra alternativa es comunicarse al número (02) 381-5841. El servicio telefónico atiende de lunes a viernes, de 08:30 a 19:00, y los sábados, domingos y feriados, de 08:30 a 17:00.