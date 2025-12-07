Acción Democrática Nacional (ADN) tiene nueva directora nacional: Cynthia Gellibert

La secretaria general de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, nueva directora del movimiento Acción Democrática Nacional

La secretaria de la Administración Pública, Cinthya Gellibert, fue nombrada directora nacional del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa.

La nueva directora de ADN acompaña a Noboa desde que el presidente comenzó su carrera política en calidad de asambleísta, pues fue su asesora entre 2021 y 2023.

Gellibert tiene una amplia experiencia en el sector público al trabajar en los ministerios de Gobierno, Telecomunicaciones, Trabajo y Deportes, en el IESS, la Gobernación de Guayas y la Comisión Nacional de Tránsito.

Gellibert fue subsecretaria general del Despacho Presidencial, entre 2023 y 2024; y ocupó la presidencia del directorio de la ya liquidada en 2024 Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.

Es secretaria de la Administración Pública desde el 16 de agosto de 2024, en sustitución de Arturo Félix Wong.

Pero su cargo más visible mediáticamente ha sido ejercer la Vicepresidencia por encargo y convertirse en la segunda mujer de la historia de Ecuador a la que se le encarga la Presidencia, tras Rosalía Arteaga.