¿Quién es Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, detenida por corrupción en Ecuador?

La alcaldesa de Jipijapa, Angela Plua, fue detenida la madrugada de este jueves 25 de junio por presunta corrupción

La alcaldesa de Jipijapa, en la provincia de Manabí, Ángela Plúa Santillán, fue detenida la madrugada de este jueves 25 de junio del 2026. Las autoridades la acusan de ser la presunta líder de una red de corrupción desarticulada en el denominado "Caso Digitador".

De acuerdo a las información difundida por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, Plúa, lideraba una estructura delictiva dedicada a la falsificación de trámites vehiculares, utilizando el alias de "La Jefa".

¿Quién es Ángela Pluas?

Plua fue electa como alcaldesa en febrero de 2023, bajo el auspicio del movimiento político Pachakutik para el período 2023-2027.

Es médico de profesión, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con una especialidad en Nefrología y una maestría en Administración Hospitalaria.

Su administración estuvo marcada por la inestabilidad política. En marzo de 2025, el Concejo Municipal de Jipijapa votó unánimemente para removerla del cargo por presunto incumplimiento de funciones,

Acusaciones en el caso digitador

La investigación fiscal señala que Plúa presuntamente encabezaba una red de funcionarios públicos de la agencia de tránsito local y tramitadores externos.

Cobraban entre $100 y $150 dólares a usuarios para emitir licencias de conducir, matrículas y traspasos de vehículos sin cumplir con las revisiones técnicas ni los requisitos de ley.

El Ministerio del Interior reportó que Plúa registra movimientos bancarios inusuales que superan los 2,6 millones de dólares, una cifra que no se justifica con sus ingresos declarados como servidora pública.