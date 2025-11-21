Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

Arianna Tanca y José David Jiménez dejan el Viceministerio de la Mujer y del Deporte

Su salida ocurre en medio de la restructuración del Gobierno tras la victoria del No en la consulta popular y referéndum de Daniel Noboa. 

Arianna Tanca y José David Jimenez dejan sus cargos en el Gobierno de Daniel Noboa

Teleamazonas

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

21 nov 2025 - 18:07

Dos nuevos funcionarios salen del Gobierno de Daniel NoboaArianna Tanca y José David Jiménez anunciaron que dejaron sus funciones en redes sociales este viernes 21 de noviembre del 2025. 

Tanca compartió un mensaje en su cuenta oficial de X para informar que renunció al cargo de viceministra de la Mujer y Derechos Humanos. Ella desempeñó estas funciones por dos años

La funcionaria fue designada en noviembre de 2023 cuando la entidad se llamaba Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, durante el primer mandato del presidente Daniel Noboa. 

No obstante, en agosto se fusionó con el Ministerio de Gobierno por el Plan de Eficiencia Administrativa y Tanca pasó a ser viceministra de la Mujer y Derechos Humanos. 

"Hoy acaba un ciclo que me llevo con profunda gratitud en el corazón. Desde el inicio, hace 2 años el presidente Daniel Noboa confió en mí para liderar el Ministerio de la Mujer y hoy el Viceministerio. Gracias por permitirme servir al país a su lado", señaló la exviceministra en sus redes sociales. 

También, José David Jiménez anunció su salida del Viceministerio del Deporte en redes sociales con un mensaje para agradecer la oportunidad y al equipo que lo acompañó en el cargo. 

"Hoy termina una linda historia, llena de momentos felices, de sueños, de retos, de muchísimas victorias y también algunos golpes. Gracias a todos los que de una u otra forma, aportaron a esta linda travesía (...) Gracias Presidente  por confiar en mí, gracias por la oportunidad de cumplir mi sueño de servir al deporte ecuatoriano", señaló en su cuenta de X. 

