Ecuador aprueba resolución para respaldar la detención de Nicolás Maduro

El asambleísta Esteban Torres, de ADN, presentó la moción ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Con 80 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que respalda las acciones internacionales dirigidas a la restauración del régimen democrático en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

El legislador Esteban Torres (ADN) fue el proponente de un cambio del orden del día de la sesión de este miércoles 17 de diciembre, para tratar el proyecto de resolución. Indicó que es importante “garantizar la justicia y promover el respeto a los derechos humanos”.

Además, reconoció la “lucha democrática” emprendida por la líder de la oposición de ese país, María Corina Machado.

El debate fue acalorado en el Pleno de la Asamblea, ya que hubo cruces de palabras entre los legisladores Eliana Correa, asambleísta de Revolución Ciudadana por América Latina, residente en Venezuela, y su colega Xavier Ordoñez, de ADN.

Correa cuestionó a la bancada oficialista por promover la intervención militar en ese país y dejar de lado los problemas que atraviesa el Ecuador. Respecto a Ordoñez, dijo que “no tiene los pantalones bien puestos" para defender a los migrantes en diferentes latitudes.

Por su parte Ordoñez indicó que en Venezuela se viven un régimen dictatorial en el que se violan los derechos de los ciudadanos, lo que ha obligado la salida de millones de personas de ese país.

Finalmente, la resolución que cuenta con seis artículos se aprobó con votos de la bancada oficialista ADN y de los legisladores independientes.